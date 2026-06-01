Lotus Eletre заряжается до 80% за 9 минут: запас хода более 1200 км

Китайский стартап Lotus Technology, входящий в структуру Geely Holding, представил кроссовер Eletre, который можно зарядить до 80% всего за девять минут. Электромобиль оснащён батареей ёмкостью 102 кВт·ч, обеспечивающей запас хода более 1200 километров по китайскому циклу NEDC. Такая быстрая зарядка стала возможна благодаря технологии 900-вольтовой архитектуры, которая, в отличие от прежнего обещания выпустить гиперкар быстрее Tesla Roadster, теперь кажется реальной, а не гипотетической. Об этом сообщает издание SpeedMe.

Внедорожник Eletre X, поступивший в продажу в версии с индексом X, получил активную подвеску, управляемую искусственным интеллектом, которая адаптируется под дорожные условия. Максимальная скорость модели достигает 265 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает менее трёх секунд. При этом производитель делает акцент на повседневной практичности, а не только на гоночных характеристиках.

Автомобиль оборудуют 22-дюймовыми колёсами и лидаром для продвинутого автопилота. Ранее Lotus Technology заявляла, что хочет вернуться на российский рынок, и Eletre X с его большим запасом хода и сверхбыстрой зарядкой может стать конкурентом премиум-моделям. В базовой версии кроссовер предлагается за 107,8 тысячи долларов в Китае, что делает его одним из самых технологичных серийных электромобилей в сегменте.