KGM Musso получил внедорожный пакет Aventura с подвеской Öhlins

Компания KGM (бывшая SsangYong) готовит к выпуску новую модификацию пикапа Musso Grand — внедорожную версию, предназначенную для тяжелых условий эксплуатации. Автомобиль получил название Rocking K (или Musso Grand K) и ориентирован на бездорожье: он оснащен рамной конструкцией, понижающей передачей и усиленной подвеской. В движение машину приводит 2,2-литровый турбодизель мощностью 211 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Новинка получила двухрычажную переднюю подвеску и неразрезной задний мост на листовых рессорах — классическое решение для настоящих внедорожников. На конвейере автомобиль появится уже в апреле 2025 года. Таким образом, производитель делает ставку на нишу специальных пикапов для активного отдыха и работы в сложном ландшафте. Данная версия отличается от базовой Musso именно усиленным шасси и дополнительными опциями для покорения грязи и камней.