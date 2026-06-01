Названы электромобили, способные питать целый дом

Современные электромобили постепенно перестают быть просто средством передвижения — они превращаются в мобильные электростанции, способные обеспечивать энергией жилые дома. Технология V2G (vehicle-to-grid) позволяет заряженному электрокару не только потреблять, но и отдавать электричество обратно в сеть.

© соцсети

Это особенно актуально для регионов с нестабильным энергоснабжением: при отключениях света запасённой в батареях энергии хватит на несколько часов работы бытовой техники и освещения, что подтверждают испытания ряда гибридных и электрических пикапов. Согласно данным Минэнерго, до 37% российских домохозяйств сталкиваются с перебоями в подаче энергии, и такая опция может стать спасением. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Для полноценного использования этой возможности требуется наличие двухстороннего зарядного устройства, однако даже упрощённая схема V2L (vehicle-to-load), поддерживаемая многими новыми моделями, уже даёт возможность через обычную розетку в салоне питать чайник или другой прибор мощностью до 3,6 кВт. Но полная реализация V2G или V2H (vehicle-to-home) пока упирается в нормативные барьеры и разницу стандартов между европейскими, китайскими и российскими автопроизводителями, что приводит к несовместимости зарядных станций.

В России пилотный проект по интеграции электромобилей в систему распределения энергии уже запущен на Дальнем Востоке, а Hyundai в Южной Корее встроила опцию V2L в каждый свой современный электрокар. Таким образом, технология шагнула за рамки концептов и постепенно входит в повседневную жизнь.