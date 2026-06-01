На ПМЭФ-2026 пройдут премьеры новых Volga, Aurus, Jeland, Lada и Senat

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свои новинки покажут ведущие российские автопроизводители.

Так, как уже сообщала "РГ", дебютируют обновленные Aurus Senat и Senat Long. Состоится премьера нового российского автобренда Senat. Модель под индексом 900 получит 3-литровый бензиновый V6, развивающий 326 л.с. и 450 Нм, полный привод и адаптивную пневмоподвеску.

АвтоВАЗ представит гоночные Iskra Cup и Vesta TCR, специальную Iskra, кроссоверы Azimut и обновленную Lada Niva Legend.

Компания "АГР" покажет кроссовер Jeland J6, продажи которого должны начаться совсем скоро. Кроме того, на форуме можно будет посмотреть Volga К50 - это флагманский кроссовер нового бренда.

