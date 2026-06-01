Ferrari Luce может стать самым дорогим дорожным электромобилем Австралии

Первый в истории бренда Ferrari полностью электрический автомобиль, как ожидается, станет дорожным электрокаром с самой высокой ценой среди легальных моделей для дорог общего пользования в Австралии. Согласно неофициальной информации, итальянский производитель уже начал принимать заказы на новинку, стоимость которой может превысить 500 тысяч долларов. Ожидается, что официальная премьера модели состоится в конце 2025 года, а до дилеров она доберется лишь в 2026-м. Об этом сообщает портал tarantas.news.

Новинка, разрабатываемая под кодовым обозначением F222, будет построена на новой платформе, ранее не использовавшейся Ferrari. Модель должна стать не только самым дорогим, но и самым быстрым серийным автомобилем компании, хотя точные технические характеристики пока держатся в секрете. По некоторым данным, тираж первого электрокара Ferrari будет ограниченным, что также подстегнет интерес коллекционеров.

Примечательно, что несмотря на столь высокую стоимость, спрос на новинку уже высок: якобы количество предварительных заказов существенно превышает плановый объем выпуска. Это подтверждает, что бренд сохраняет эксклюзивность и престиж даже при переходе на электрическую тягу. Полноценный дебют серийной версии ожидается лишь через два года, но уже сейчас ясно: Ferrari намерена задать новые стандарты в сегменте премиальных электромобилей.