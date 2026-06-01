К концу мая продажи автомобилей разогнались

На последней неделе мая (25-31.05) на учет встало 27,9 тысяч новых легковых автомобилей. Это почти на 10% больше, чем неделей ранее (25,4 тыс) и 17,4% превышает результат аналогичной недели прошлого года. Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.

На рынке коммерческих автомобилей также отмечается рост.

Сегмент LCV прибавил 29,5% и приблизился к недельной отметке в 1,5 тысячи единиц. Но по отношению к прошлому году пока еще наблюдается отрицательная динамика (-16%).

В грузовом сегменте недельный рост на 15,2%. На учет встало чуть более 1 тысячи грузовиков полной массой от 3,5 тонн. По отношению к 22-й неделе прошлого года рост почти на 9%.

Регистрации автобусов, мототехники и прицепов слегка припали, заключил эксперт.

