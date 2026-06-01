Volkswagen Amarok лишился дизеля для частных автовладельцев
Компания Volkswagen изменила подход к продажам модели Amarok: дизельные двигатели теперь доступны только для покупок автопарками, а частным клиентам предлагаются только бензиновые и гибридные версии. Такое решение принято для оптимизации предложения на рынке. Об этом сообщает издание 32cars.ru.
Ранее Amarok мог похвастаться широким выбором моторов, включая дизельные агрегаты, которые пользовались популярностью за счёт экономичности и тяги. Теперь же частные покупатели вынуждены обращать внимание на бензиновые версии, в то время как корпоративные заказчики сохранили доступ к дизелю. Такая дифференциация направлена, вероятно, на соответствие экологическим нормам и изменению спроса.
Для рядовых клиентов важно учесть, что гамма доступных двигателей сузилась, а значит, выбор комплектаций стал иным. Предпочтения в пользу дизеля теперь будут связаны либо с покупкой в парк, либо с поиском подержанных вариантов.