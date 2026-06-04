Chevrolet лишил американцев новых Silverado HD и Tahoe Z71

Жители США не имеют возможности приобрести две новые модели Chevrolet в своей стране, поскольку компания приняла решение реализовывать их исключительно на внешних рынках. Речь идет об обновленных пикапах Silverado HD и внедорожнике Tahoe Z71, которые поступят в продажу за пределами Америки. Как отмечается, такой шаг связан с изменением стратегии бренда и стремлением расширить присутствие на международных рынках. Об этом сообщает издание speedme.ru.

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Chevrolet Silverado HD получил новый дизайн передней части и улучшенные технические характеристики, ориентированные на тяжелые условия эксплуатации. Tahoe Z71, в свою очередь, отличается увеличенным дорожным просветом и особым пакетом для бездорожья. Обе модели не будут доступны для покупки на домашнем рынке Chevrolet, что стало неожиданностью для многих поклонников марки в США.

Причина такого решения, по всей видимости, кроется в желании компании укрепить позиции в регионах, где спрос на подобные автомобили растет. Например, Silverado HD пользуется популярностью в Австралии и на Ближнем Востоке, а Tahoe Z71 востребован в странах с развитой сетью внедорожных маршрутов. Таким образом, автопроизводитель делает ставку на глобальные продажи, жертвуя локальным рынком.