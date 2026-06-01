Lincoln оставит часть премиум-новинок только для Китая

Американский премиальный бренд Lincoln, принадлежащий Ford, принял стратегическое решение о разделении своей модельной линейки: часть новинок будет доступна исключительно на китайском рынке. Как отметили в компании, это связано с растущим спросом на люксовые автомобили в КНР и желанием укрепить позиции бренда в регионе. Некоторые модели останутся эксклюзивными для Китая, тогда как в США и других странах появятся только отдельные версии. Об этом сообщает издание tarantas.news.

В частности, длиннобазовая версия седана Lincoln Z, ориентированная на китайских покупателей, не будет поставляться в другие страны. Также поднебесная получит обновлённый кроссовер Lincoln Nautilus с особыми техническими характеристиками, адаптированными под местные предпочтения. Ожидается, что такая стратегия позволит бренду более гибко реагировать на запросы разных рынков, ведь Китай становится ключевым направлением для многих люксовых марок.

Эксперты связывают этот шаг с тем, что китайские потребители всё чаще выбирают премиальные автомобили, и Lincoln стремится занять свою нишу среди таких гигантов, как Mercedes-Benz, BMW и Cadillac. Американский рынок, напротив, демонстрирует стагнацию в сегменте классических седанов, поэтому перераспределение ресурсов выглядит закономерным. Таким образом, производство некоторых моделей будет локализовано в Китае, что также снижает логистические издержки.