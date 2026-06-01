Какие компании подняли цены на авто в мае

По данным экспертов агентства «Автостат» (совместный мониторинг с сайтом «Цена Авто»), в мае 2026 года официально представленные на российском рынке марки изменили рекомендованные розничные цены на новые автомобили. Корректировки затронули шесть брендов.

© Газета.Ru

В первой половине месяца (с 1 по 15 мая) цены выросли у пяти марок: Hongqi, Jaecoo, Omoda, Solaris и VGV. Во второй половине (с 16 по 31 мая) изменения коснулись только одного бренда — Lada.

Фургоны Lada Granta во всех версиях, кроме рефрижератора, прибавили в цене 51 тыс. рублей. Рост составил 3,3–3,4%. Бортовая платформа на базе «Гранты» подорожала на 48 тыс. рублей (+3,2–3,3%).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы электромобили с самой низкой остаточной стоимостью.