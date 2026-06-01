Chevrolet Bolt RS 2025 получил эксклюзивный цвет Atomic Yellow

Новый Chevrolet Bolt получил яркое кузовное решение — специальную версию RS окрашивают в эксклюзивный оттенок Atomic Yellow. Этот цвет будут предлагать только для наиболее динамичной модификации модели, как сообщает издание 32cars.

Жёлтый металлик с зелёным подтоном под названием Atomic Yellow официально подтверждён для Chevrolet Bolt RS 2025 модельного года. В отличие от базовых версий, где палитра ограничена стандартными расцветками, «заряженный» RS получит право на этот уникальный колер. Пока неизвестно, появится ли он на других вариантах Bolтa в будущем.

Вместе с новой окраской производитель, вероятно, стремится подчеркнуть спортивный характер версии RS. Автомобиль оснащается более мощным двигателем и доработанной подвеской. Добавление яркого цвета, как ожидается, привлечёт внимание молодой аудитории, ценящей индивидуальность.