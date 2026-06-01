Названа самая выгодная комплектация Buick Enclave

Топовый Buick Enclave оказался не самым разумным приобретением при детальном анализе. Тест-драйв показал, что сдвоенные экраны на высокой скорости водитель видит примерно на треть хуже, а мультимедиа может отвлекать от дороги. При этом стандартные 20-дюймовые колеса делают поездку значительно комфортнее, чем опциональные 22-дюймовые. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Журналисты сравнили две комплектации: базовую Premium за $61 тыс. и топовую Avenir за $65 тыс. В максимальной версии за доплату доступен семиместный салон, проекционный дисплей на лобовое стекло и улучшенные камеры, но звукоизоляция оказалась одинаковой для обеих. Маркетинговый ход с затемненными ручками в топ-версии Avenir выглядит странно.

Однако главный просчет производителя — дисплеи. Сдвоенные экраны на торпеде, разделенные антибликовым покрытием: у Avenir установлен 12,3-дюймовый цифровой щиток приборов рядом с дополнительным тачскрином мультимедиа. Пилот топ-версии видит его на 28,5% хуже при выше 50 км/ч, выяснили эксперты.

Итоговый вывод: базовый Enclave Premium дает большую часть функций для реальной жизни, а переплачивать за Avenir нет смысла. Выбор между современной электроникой и повседневным комфортом оказывается в пользу базовой версии.