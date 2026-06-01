В Россию по каналам параллельного импорта начали завозить микровэн Kia Ray, созданный корейцами по примеру японских кей-каров. Компактный автомобиль поставляется исключительно под заказ по цене от 1 990 000 рублей.

Эта модель крайне нетипична для Kia. Она построена на базе Picanto и предназначена только для внутреннего рынка Кореи.

Одна из главных особенностей Ray - разная конструкция боковин. Слева расположены две обычные распашные двери, а справа - передняя распашная и задняя сдвижная створки.

Самый доступный вариант предлагает привезти частная компания из Владивостока. За эту цену клиент получит автомобиль в комплектации Standart с 15-дюймовыми литыми дисками, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой MirrorLink и Apple CarPlay, камерой заднего вида, круиз-контролем, кондиционером, электронным стояночным тормозом, подогревом и вентиляцией передних сидений, а также функцией запуска двигателя с кнопки.

Официальный дилер Kia в Москве принимает заказы на микровэны с русифицированным интерфейсом и в максимальной комплектации Signature. Цена на любой из них составляет 2 690 000 рублей.

Все машины оснащены одинаковым силовым агрегатом: 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым мотором мощностью 78 л. с., работающим в паре с классическим четырехступенчатым "автоматом".

