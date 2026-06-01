Mini устранил уязвимое место в электромобиле Cooper SE

Mini исправил слабое место электромобиля простым пластиковым трюком
Британский производитель Mini устранил уязвимое место в своём электромобиле Cooper SE, применив необычное решение — небольшую пластиковую решётку радиатора, которая имитирует функцию самонастройки, как у спортивных авто. В оригинальной модели электрического хэтчбека не было воздухозаборника спереди, что негативно сказывалось на охлаждении аккумулятора. 32cars.ru.
Инженеры заметили, что без имитации охлаждения батареи водители не ощущали уверенности на трассе. Поэтому небольшая пластиковая вставка на нижней части кузова создаёт аэродинамические потоки для батарейного блока, и это оказалось крайне эффективным. В компании отметили: новинка решает задачу организации теплообмена, придаёт внешности более агрессивный вид и подтверждает, что важные детали не требуют серьёзных инженерных усилий.