Авто с российскими номерами в Абхазии запретили тормозить без причин

Начальник Управления государственной автомобильной инспекции МВД Абхазии Дамей Авидзба рассказал, когда можно останавливать автомобили с российскими номерами.

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В УГАИ республики состоялось совещание, посвященное обеспечению безопасности дорожного движения в курортный сезон. На мероприятии присутствовали заместители руководителя инспекции Аслан Базба и Рауль Хагба, главы городских и районных подразделений.

Как сообщил Дамей Авидзба, приоритетной задачей, обозначенной вице-премьером, министром внутренних дел Робертом Киутом, является полный запрет на остановку автомобилей с российскими государственными номерными знаками.

- Запрещено останавливать машины с российскими номерами. Единственной причиной, по которой это позволительно, является выявление административных правонарушений, выявленных камерами фото- и видеофиксации. Привлечение к административной ответственности может осуществляться строго на постах ДПС, - заявил Авидзба.

Также руководитель управления обратил внимание на важность координации действий всех ведомств, связанных с регулированием дорожного движения. В частности, было подчеркнуто, что совместные усилия милиции и местных администраций должны быть направлены на создание безопасной дорожной инфраструктуры, включая правильное функционирование знаков и разметки, а также улучшение освещения в ключевых местах.

Запрет на остановку транспортных средств с российскими номерами без веских на то оснований вводится в республике не впервые. Например, соответствующее распоряжение министерству внутренних дел республики давалось еще в 2010 году.