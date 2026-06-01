Более 82 тысяч Toyota и Lexus подлежат отзыву в США

Японская Toyota, прекратившая официальные поставки в Россию, сообщила об отзыве, под который попали более 82 тысяч машин марок Toyota и Lexus. Причиной стал сбой в работе цифровой панели приборов, которая при пуске двигателя не активируется, сообщает Carscoops.

Сервисная кампания затрагивает кроссоверы Toyota Land Cruiser, седаны Mirai, а также модели Lexus GX и UX, выпущенные в 2024 и 2025 годах.

Из-за программной ошибки 12,3-дюймовый экран за рулем остается темным после запуска мотора. Это означает, что водитель рискует не увидеть сигналы контрольных ламп и важные предупреждения. В компании не стали перечислять, какие именно индикаторы пропадают, но указали, что неполадка ведет к несоблюдению федеральных норм безопасности США. Отсутствие визуальных оповещений может замедлить реакцию водителя на нештатную ситуацию и повышает риск ДТП.

Производитель сообщил, что дилеры в ближайшее время бесплатно перепрошьют программное обеспечение для всех автомобилей, попавших под отзыв.

Ранее Honda сообщила об отзыве 98 892 машин, реализованных в США. Сервисная кампания объявлена для седана Acura TLX, а также модели Accord и Accord Hybrid, выпущенных в 2022 году. Причиной отзыва стал производственный дефект, способный спровоцировать ложную активацию системы пассивной безопасности.