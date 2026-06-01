В России сертифицировали гибридный кроссовер Deepal S09

В России завершилась сертификация гибридного кроссовера Deepal S09, которому присвоили Одобрение типа транспортного средства. В зависимости от комплектации, новинка сможет вмещать от пяти до семи пассажиров. Как отмечается, автомобиль получил лицензию на продажи на российском рынке. Подробности сообщает speedme.ru.

Габариты модели составляют 4,76 метра в длину, 1,94 метра ширину и 1,73 метра в высоту. Колесная база достигает 2,9 метра. В движение кроссовер приводится гибридной установкой, которая состоит из 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 110 лошадиных сил и электромотра на 268 сил. Совокупная мощность системы — 378 л. с. Такой агрегат позволяет разгоняться до 180 км/ч.

Что касается оснащения, то самая простая версия имеет шесть подушек безопасности, ABS и систему стабилизации. Базовая комплектация включает датчики давления в шинах и парктроники. Более дорогие исполнения оснащены камерами кругового обзора и радарами мертвых зон. Версия 7-местная заранее подготовлена, но станет доступна позже, скорее всего, семиместный вариант появится в продаже следующим.