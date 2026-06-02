В Москве блогер ушел за чипсами, пока его машина ехала в пробке на автопилоте

Популярный блогер и пранкер из Дагестана Хизри Запиров (известный как Хиза) решил продемонстрировать подписчикам, как современные технологии могут облегчить жизнь в московских пробках. Он остановил свой автомобиль прямо посреди затора в центре столицы, включил автопилот, вышел из салона и отправился в ближайший продуктовый магазин. Видео опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва».

Судя по кадрам, блогер спокойно купил чипсы и газировку, после чего не спеша, под запись камеры, вернулся к машине. К тому моменту автомобиль уже продвинулся вперед в потоке, однако Хиза без проблем догнал его и сел внутрь.

Запиров получил известность благодаря пранкам и опасным розыгрышам. Также его имя звучало в заголовках российских СМИ при расследовании уголовного дела о мошенничестве. В марте 2022 года Хизу задержали в Москве. 9 июня 2023 года его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Блогера обвинили в том, что он возглавлял группы так называемых каперов, которые делают ставки на спорт. Вместе с сообщниками Хиза рекламировал систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал. Средства обманутых людей поступали на счета третьих лиц.

В июле 2025 года Запиров вышел на свободу после двух лет тюрьмы. Блогер опубликовал в своих соцсетях ролики, на которых похвастался освобождением. Одно из видео он сопроводил подписью: «Возвращение к Жизни: Время Начать Снова!».

