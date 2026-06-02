Гарантия Honda теперь привязана к машине

Компания Honda анонсировала изменение условий гарантийного обслуживания: теперь они привязаны к автомобилю, а не к его владельцу. Это нововведение может повлиять на стоимость автомобилей на вторичном рынке, поскольку новый формат обещает упростить передачу оставшейся гарантии при смене собственника. Подробности приводит портал speedme.ru.

© Honda

Ранее гарантия на автомобили Honda действовала исключительно в рамках первоначального покупателя, но теперь она будет следовать за машиной независимо от числа владельцев. Такая мера, по замыслу компании, сделает приобретение подержанного автомобиля более привлекательным. Эксперты полагают, что это решение способно повысить остаточную стоимость автомобилей Honda, так как покупатель на вторичном рынке получает дополнительные преимущества.

Изменение гарантийной политики уже вступило в силу для новой продукции, при этом подробности о сроках и покрытии пока остаются без изменений.