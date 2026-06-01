УАЗ "Патриот" с "раздаткой" от Porsche продают за 5,2 млн рублей

В Сети появилось любопытное объявление. На продажу выставили необычный УАЗ "Патриот".

О внедорожнике 2012 года выпуска, что "от отечественного автопрома осталось только одно название".

Сообщается, что в машине штатный двигатель заменен на силовой агрегат 2GR-FSE Toyota объемом 3,5 литра. По словам продавца, c нового японского мотора снято 290 л.с.

Среди других доработок упоминается 6-диапазонный "автомат", раздаточная коробка от Porsche Cayenne, мосты Toyota Land Cruiser с жесткими блокировками и салон Mercedes-Benz (модель не уточняется).

Продавец подчеркивает, что тюнинг обошелся дороже, чем он просит за автомобиль (5,2 млн рублей). При этом все конструктивные изменения внесены в документы.