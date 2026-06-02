BYD остановил падение продаж

Китайский автопроизводитель BYD сумел остановить падение продаж, которое наблюдалось последние несколько месяцев. Компания вновь демонстрирует рост, чему способствовал ряд реализованных мер, включая обновление модельного ряда и агрессивную ценовую политику. Эксперты отмечают, что в условиях жесткой конкуренции на рынке электромобилей BYD удалось закрепить свои позиции.

В августе BYD значительно нарастила объемы реализации: было продано свыше 274 тысяч автомобилей, что на 57,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Положительная динамика зафиксирована после того, как июньские и июльские показатели оказались ниже ожиданий. В компании связывают это с запуском новых модификаций популярных серий и расширением дилерской сети.

Кроме того, была скорректирована стратегия продвижения на ключевых экспортных рынках, включая азиатский и европейский регионы. При этом руководство BYD заявило, что до конца года планирует сохранить темпы роста за счет вывода на рынок еще нескольких новинок.