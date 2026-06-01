В России сертифицируют две модели Xpeng

Российская компания «Яндекс Электро» получила сертификат соответствия на комплектующие для послепродажного обслуживания кроссоверов G6 и G9. Предполагается, что в ближайшее время обе модели получат Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволит начать их продажи на российском рынке.

Обе модели оснащаются полностью электрической силовой установкой. Xpeng G6 в движение приводит установленный на задней оси 280-сильный мотор или двухмоторная силовая установка на 381 л. с.

Моторная гамма флагманского G9 включает 310-сильный электромотор или 505-сильную установку с двумя двигателями. Запас хода в обоих случаях достигает 570 км.

Отмечается, что отечественная фирма сертифицировала противогоннные системы, тормозные механизмы, элементы подвески и системы охлаждения, жгуты проводки, колёса, шины, кузовные детали, термостаты и различные датчики.