Самую бюджетную модель Exeed в России могут снять с продажи

Самый доступный кроссовер в российской линейке Exeed - LX - может вскоре покинуть рынок. В дилерских центрах сообщают, что производство этой модели приостановлено и оставшиеся машины быстро распродаются.

"Китайские автомобили" пообщались с представителями дилерского сообщества и выяснили, что новым "входным билетом" в мир бренда может стать среднеразмерный внедорожник Esteo MX.

Однако пресс-служба Exeed пока не подтвердила информацию о прекращении производства LX. Представители компании лишь отметили, что Esteo будет ориентирован на более крупные автомобили.

Тем не менее большинство дилерских центров сообщают об отсутствии этой модели в наличии.

LX появился в России в 2022 году после рестайлинга на родине. Автомобиль получил безрамочную радиаторную решетку, новые передний и задний бамперы, обновленный интерьер и новые силовые агрегаты. В мае 2024 года LX вернулся на российский рынок с небольшими изменениями: он стал на 13 мм короче дорестайлингового варианта (4520 x 1848 x 1669 мм).

Стартовая версия "Бизнес" оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с. и вариатором. Комплектации "Городской", "Престиж" и "Премиум" оборудованы 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

