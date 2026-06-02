Первый гиперкар Koenigsegg Jesko Attack приехал в Испанию

Уникальный гиперкар Koenigsegg Jesko Attack в ярком оттенке синего цвета был доставлен своему покупателю в Испанию. Автомобиль, оцениваемый в миллионы евро, включает множество опций, среди которых стоимостью 650 тысяч евро. Этот экземпляр стал первым из 125 запланированных к выпуску Jesko Attack.

Машина отличается уникальной расцветкой, сочетающей синий карбон и глянцевые нити. Стоимость колёсных дисков достигает 127 тысяч евро, а общая сумма опций составляет около 2,2 миллиона долларов. Под капотом установлен 5,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающий 1 600 лошадиных сил на бензине E85.

Максимальная скорость Jesko Attack превышает 480 км/ч. Для остановки такого мощного автомобиля предусмотрена уникальная тормозная система с шестипоршневыми суппортами. Производство Jesko Attack ограничено, и каждый экземпляр индивидуален.