В России GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера
GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера для россиян. Дилеры китайского бренда начали принимать предварительные заказы на новый вседорожник S9, который должен занять место флагмана в модельном ряду марки. При этом, как говорится в поступившем в редакцию Quto.ru сообщении, никаких подробностей о ценах и комплектациях новинки пока не раскрывается.
Длина вседорожника составляет 5060 мм, ширина 1950 мм, высота — 1760 мм, расстояние между осями равно 2930 мм.
Оснащаться модель станет выгодной по налогам на территории России 340-сильной гибридной установкой последовательного типа, в которой турбомотор объёмом 1,5 литра используется для зарядки батареи ёмкостью 44,5 кВтч. Без подзарядки автомобиль способен проехать до 1019 км.
В отделке салона используются кожа Nappa и натуральный шпон дерева, а перечень оборудования станет включать адаптивную подвеску, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и широкий ассортимент современных систем безопасности и опций комфорта.