Машины Dongfeng в Белоруссии оказались значительно дешевле российских

Машины Dongfeng в Белоруссии оказались на 700 тысяч дешевле, чем в РФ. Китайский производитель объявил старт продаж обновлённого кроссовера Huge на белорусском авторынке. Новинка получила ряд доработок во внешнем и внутреннем оформлении, а также расширенный перечень оснащения. Стоит такая машина в соседней стране значительно меньше, чем дореформенная модификация в России.

Размеры новинки составляют 4720 х 1910 х 1702 мм в длину, ширину и высоту соответственно, расстояние между осями равно 2825 мм, а дорожный просвет — 210 мм. В число внешних отличий от предшественника вошли доработанная горизонтальная полоса, соединяющая головную оптику, усиленная тонировка задних стёкол, 19-дюймовые колёсные диски в новом дизайне, а также расширенная за счёт нового тёмно-серого оттенка палитра окрасов кузова.

Оснащение включает 7,0-дюймовую цифровую панель приборов, медиасистему с тачскрином диагональ. 12,3 дюйма, оттоманкой для переднего пассажира, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль, подогрев сидений, руля и форсунок стеклоомывателя.

Под капотом вседорожника установлен 2,0-литровый наддувный двигатель мощностью 200 л. с. и 305 Нм крутящего момента, работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Стоимость Dongfeng Huge 2026 модельного года в Белоруссии стартует с отметки 89 300 белорусских рублей (2,33 млн рублей). В России же предложены машины 2025 года, цены на которые начинаются от 3,03 млн рублей).

