На продажу выставлен редчайший довоенный Bugatti

Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года продадут на аукционе за 6 млн долларов.

© За рулем

Коллекционеры готовятся к настоящему событию: на торгах RM Sotheby’s появится один из самых редких Bugatti 1930-х годов. Речь идет о модели Type 57SC Atalante 1937 года выпуска – за нее, по оценкам, планируют выручить до шести миллионов долларов.

Это не просто старый автомобиль, а настоящий осколок истории. Спортивная версия, представленная в Париже в 1936 году, комплектовалась 3,3-литровым восьмицилиндровым мотором. Двигатель, кстати, принес семье Bugatti победы на престижнейших соревнованиях той эпохи: Гран-при Франции, Ла-Марны, Комминжа и даже легендарном марафоне в Ле-Мане.

Судьба шасси с номером 57551 полна неожиданных поворотов. В 1937 году его купил Жан Леви, страстный поклонник марки, но к началу Второй мировой на машине почти не ездили. Владелец, опасаясь нацистов, сбежал в США, бросив свой Bugatti на произвол судьбы во французской провинции. Удивительно, но автомобиль уцелел во время оккупации и остался стоять на ферме в Дордони.

Потом машина начала менять хозяев с пугающей скоростью. В 1941 году ее перерегистрировали на друга Леви, после чего продали, предварительно сняв оригинальный двигатель. Bugatti путешествовал по Европе, пока в 1959-м не попал к американскому офицеру ВВС Колину Доуну. Он-то и отправил находку в Штаты, а спустя пару лет продал в знаменитую коллекцию Harrah’s в Неваде.

Настоящий апгрейд случился в начале 1970-х: машина получила нагнетатель, который вернул ей легендарную спецификацию 57SC. Кузов перекрасили в кремовый цвет Patrol с лимонными вставками. Именно в таком виде Bugatti стал звездой на Pebble Beach Concours d'Elegance в 1976 году, собрав все возможные награды.

Восстановление и современный статус

В 1987-м у машины сменился владелец – по сути, это тот самый человек, который выставил лот сейчас. С момента выхода из коллекции Harrah’s автомобиль прошел полную реставрацию в канадской мастерской RM Auto Restoration из Онтарио. В 2014 году Bugatti снова появился на Pebble Beach, где получил престижную награду J.B. Nethercutt Trophy как самый элегантный закрытый автомобиль. Тогда же его салон из свиной кожи, черно-зеленая отделка и оригинальный кузов привели в восторг всех ценителей.

Как сообщает аукционный дом Sotheby’s, сейчас автомобиль в идеальном состоянии. Он хранится в коллекции Джима Паттерсона – по стандартам, «которых она заслуживает». Вместе с машиной новому владельцу передадут историческое досье: копии из знаменитых книг и реестров Bugatti, снимки процесса реставрации и даже документы о покупке из коллекции Harrah’s.

Продавец надеется выручить до шести миллионов долларов, что по текущему курсу составляет около 426 млн рублей. Впрочем, минимальная планка тоже высока – старт торгов начнется с 4,5 миллиона. Лот уйдет с молотка уже в августе этого года.