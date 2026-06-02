В каких случаях виновник ДТП должен доплачивать потерпевшему

Виновник аварии не вправе диктовать пострадавшему условия возмещения ущерба от его же страховщика. Пострадавший не обязан согласовывать с виновником форму такого возмещения. Выбор между ремонтом и денежной выплатой остается за самим потерпевшим. Обязанность виновника, в том случае если выплаты по ОСАГО пострадавшему не хватило на восстановление машины, доплатить недостающую сумму. Такое решение принял Верховный суд, разбирая дело о ДТП.

Что же произошло? Некто Исаев, нарушив Правила дорожного движения, врезался в автомобиль некоего Щербинина. Оба были застрахованы по ОСАГО. Щербинин обратился к своему страховщику за возмещением ущерба. Тот заказал экспертизу. Согласно оценке, проведенной по Единой методике, установленной Центробанком, получилось почти 214 тысяч рублей без учета износа деталей и 115,5 тысячи рублей с учетом износа.

По существующим правилам, при направлении на восстановительный ремонт, страховщик должен его оплатить без учета износа. При выплате деньгами страховщик производит ее с учетом износа. Действительно, приоритетным у нас является направление машины на ремонт. Но по соглашению между страховщиком и потерпевшим может быть произведена выплата.

И вот тут возникло некоторое недопонимание. Виновник, согласно извещению о ДТП, признал свою вину. Щербинин обратился к страховщику о прямом возмещении ущерба в виде денежной выплаты, указав реквизиты для ее перечисления. Страховая компания выполнила свои обязанности и сумму с учетом износа перечислила.

Понятно, что этой суммы на восстановление машины не хватило. Соответственно, нехватку потерпевший решил взыскать с виновника аварии. Но добровольно компенсировать разницу виновник отказался. Хотя потерпевший даже просил доплатить не разницу между реальным ремонтом и выплаченной страховщиком суммой, а разницу между выплатой с учетом износа и без. Это довольно гуманный подход. Но пришлось обращаться в суд.

Суд первой инстанции удовлетворил иск потерпевшего частично. Но разницу между выплатой с учетом износа и без оного обязал возместить виновника. Апелляция это решение поддержала. Но против выступила кассация. Она посчитала, что потерпевший не заключал соглашения со страховщиком на выплату деньгами. Несмотря на то, что это подтверждают все документы. Дело вернулось обратно в апелляцию, которая призвала в качестве третьей стороны страховщика.

Апелляция решила, что истец обратился за доплатой не к тому. Он должен был идти в страховую компанию, поскольку та не организовала ремонт.

Кстати, именно на этом настаивал ответчик. Его позиция была проста: лимит выплаты по ОСАГО не превышает 400 тысяч рублей, потерпевший мог потребовать от страховщика ремонт, тогда денег бы хватило. Почему он, застрахованный по ОСАГО, должен еще что-то доплачивать, раз лимита хватает?

Дело дошло до Верховного суда, который указал, что пострадавший обратился в страховую компанию и в заявлении указал реквизиты для перечисления страхового возмещения, а вместе с заявлением передал страховщику и акт приема-передачи документов. Разногласий со страховщиком о размере и форме выплаты у него не возникло.

То есть потерпевший выбрал денежную форму возмещения и согласовал это со страховщиком, а на ремонте поврежденного автомобиля не настаивал. Такой выбор потерпевшего правомерен и сам по себе злоупотреблением правом не является.

Отдельно Верховный суд указал на отсутствие в законе ограничений на заключение соглашения о денежной форме возмещения между страховщиком и потерпевшим.

"Закон об ОСАГО не содержит каких-либо ограничений для реализации прав потерпевшего и страховщика на заключение такого соглашения, равно как и не предусматривает получение согласия причинителя вреда на осуществление страхового возмещения в форме страховой выплаты", - говорится в определении.

Требования к причинителю вреда были предъявлены обоснованно, поскольку страховое возмещение выплачено без нарушений и оснований для предъявления к страховщику требований о довзыскании страхового возмещения в рамках ОСАГО не имелось, заключил ВС.