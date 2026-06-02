Компания Mitsubishi намерена превратить Pajero в новое семейство. А всего в течение ближайших нескольких лет марка выпустит минимум 13 свежих моделей.

Японская фирма Mitsubishi актуализировала план своего развития, рассчитанный вплоть до 2031 финансового года. Разумеется, для рядового обывателя самое интересное в нем – новые модели. Так вот, согласно новой стратегии, Pajero станет отдельным семейством.

Первым дебютирует одноименный рамный внедорожник, который станет флагманом бренда. Премьера намечена на осень текущего года. Ранее в Mitsubishi также сообщили о том, что этот рамник окажется родственником нынешнего пикапа Triton/L200. Как и грузовичок, возрожденный Mitsubishi Pajero будут производить в Таиланде.

Наряду с флагманом в семейство войдут еще минимум две модели, их засветили в презентации производителя. Вероятно, у этих автомобилей окажутся собственные «фамилии». Судя по всему, один из «других» будущих Pajero – тоже немаленький SUV. Возможно, это следующий Pajero Sport (нынешний Sport – также рамный внедорожник, он сделан на базе прежнего Triton), пусть эта приставка в презентации и не указана. Хотя не исключено, что это будет просто крупный паркетник с несущим кузовом. Но в таком случае, непонятно, почему новый Mitsubishi Pajero Sport в принципе не упомянут, а ведь замаскированные тестовые прототипы уже ловили во время испытаний (речь именно об «упрощенном» Sport, а не о флагманском Pajero).

К еще одному члену семейства Pajero тоже есть вопросы. То ли это будет кей-кар, которому просто присвоят культовое имя (к примеру, в гамме Mitsubishi есть легковые микровэны Delica Mini и Delica D:2), то ли Mitsubishi готовит недорогой рамный компакт – по примеру Тойоты с ее Land Cruiser FJ. В общем, нам остается лишь ждать презентации.

Всего же в планах Mitsubishi 13 новых моделей – «традиционные», гибриды PHEV и HEV (с возможностью зарядки от электросети и без нее соответственно) и электрокары. Помимо семейства Pajero, это также «легковые» кроссоверы, полноценный минивэн, компактвэн Xpander следующего поколения, два кей-кара и два пикапа. Часть новинок будет создана в сотрудничестве с Nissan и Renault – видимо, речь идет о перелицованных машинах этих марок. В число последних войдет и некий пикап Nissan для Северной Америки. Напомним, Nissan недавно обещал для североамериканского рынка сразу несколько рамных моделей собственной разработки.