Больше чем «каблук»: Citroen Berlingo отмечает 30-летие юбилейной спецверсией

Компактный фургончик Citroen Berlingo первого поколения дебютировал в 1996 году и с тех пор разошёлся по миру тиражом более 4,2 млн экземпляров. К 30-летию этой популярной модели подготовлена спецверсия 30 years, но предлагается она только для пассажирских исполнений Berlingo с любым из доступных силовых агрегатов.

Citroen Berlingo первых двух поколений хорошо известен в России, причём «второй» Berlingo был у нас локализован на заводе ПСМА Рус в Калуге, его производство прекратилось весной 2022 года после начала известных геополитических событий. Berlingo первого поколения тоже выпускали в нашей стране, но под другим, ныне забытым именем Донинвест Орион-М — крупноузловая сборка была налажена на ТагАЗе. Berlingo третьего поколения в строю с 2018 года, но в Россию его официально не поставляли, так считалось, что нам больше подходит морально устаревший, зато заметно более дешёвый «второй» Berlingo.

«Каблучком» Berlingo и его клонов под марками Peugeot, Fiat, Opel и Toyota у нас называют по инерции, так предшественниками такого типа машин были фургончики, сделанные на базе обычных легковых моделей, и имевшие характерную ступеньку между передней частью кузова и грузовым отсеком. Отсутствие такой ступеньки стало одним из главных достоинств Berlingo, он изначально было спроектирован как многофункциональная коммерческая модель с очень просторным кузовом, притом что на парковке он занимает столько же места, сколько обычный компактный хэтчбек.

Berlingo третьего поколения в пассажирских версиях на пять и семь мест фактически заменил в модельном ряду Citroen компактвэны C4 Picasso/SpaceTourer, производство которых окончательно завершилось в 2022 году. В 2023 году «третий» Berlingo пережил плановый рестайлинг, получил новое оформление передка с овальной эмблемой Citroen и обновлённый салон, из которого полностью исчезли стрелочные циферблаты. В таком виде Berlingo выпускается по сей день.

Юбилейная версия 30 years займёт промежуточное положение между комплектациями Plus и Max, снаружи идентифицировать её можно по цифрам «30» в нижней части передних стоек кузова. В оснащение юбилейной версии входят 16-дюймовые легкосплавные колёса Chaves чёрного глянцевого цвета, 10-дюймовый приборный экран, 10-дюймовый мультимедийный экран, камера заднего вида с функцией Top Rear Vision, кожаный руль с подогревом, электропривод складывания наружных зеркал и тонированные стёкла.

Юбилейное исполнение доступно только для пассажирских версий Berlingo — 5-местной M (габаритная длина — 4403 мм) и удлинённой 7-местной XL (габаритная длина — 4753 мм). Силовые установки стандартные: 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 110 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП, 1,5-литровый турбодизель мощностью 100 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП либо он же мощностью 130 л.с., но в паре с 8-ступенчатой АКП. Электрический e-Berlingo оснащается единственным электромотором мощностью 136 л.с. и скромной батареей ёмкостью 54 кВт·ч. Привод у всех версий только передний. Диапазон цен в Германии на версию 30 years— от 27 320 до 39 570 евро.