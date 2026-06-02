АвтоВАЗ показал летнюю палитру цветов для Lada Iskra

В цветовой палитре автомобилей Lada Vesta появился новый яркий оттенок «Искра», который уже доступен для заказа у официальных дилеров. Эта новинка пришла на смену ранее предлагавшимся цветам и сразу привлекла внимание покупателей своей насыщенностью. По словам представителей бренда, «Искра» стала самой эффектной в линейке окрасок модели. Подробнее о том, какие еще оттенки можно выбрать для Vesta, рассказывается на speedme.ru.

Новый цвет не просто добавили в каталог — он поступил в продажу и уже встречается у дилеров. Помимо «Искры», клиентам доступны другие варианты, включая классические белый, черный и серебристый, а также более редкие решения. В компании отмечают, что такое разнообразие позволяет покупателям подобрать автомобиль под любой вкус и стиль.

Интересно, что «Искра» появилась в гамме не случайно: ранее автопроизводитель тестировал реакцию клиентов на подобные яркие оттенки на других моделях. Теперь же этот вариант официально введён в линейку Vesta, что расширяет персонализацию машины без дополнительных доплат за нестандартную окраску, как это было раньше. Дилерам рекомендуется иметь в наличии несколько экземпляров в новом цвете для демонстрации покупателям.