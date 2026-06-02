Представлен новейший e-Citymax 12

На прошедшей в московском в МВЦ «Крокус Экспо» выставке COMvex-2026 Ликинский автобусный завод (ЛИАЗ) представил низкопольный электробус e-Citymax 12.

«е-CITYMAX 12 – электробус нового поколения большого класса. В представленной модели электробуса реализована возможность двух типов зарядки: быстрая и ультрабыстрая от внешней зарядной станции с пантографом обратного типа, что позволяет сохранять на маршруте максимальное количество машин и продолжать работу в течение дня без ограничений по пройденному километражу», – сообщила пресс-служба ЛиАЗа.

Под конкретного заказчика завод берется оборудовать такую машину разными типами зарядки – ультрабыстрой, быстрой или ночной. Варианты автономного пробега – от 130 до 240 км. На электробусе стоят отечественные литий-ионные (NMC) батареи энергоемкостью 201 кВт·ч производства «Рэнера». Среди преимуществ новой модели называется эффективный режим рекуперации, низкий уровень шумов и вибраций, дающая плавный ход независимая передняя подвеска, а также высокая маневренность засчет сравнительно небольших общей длины и свесов.