В России наблюдается рост продаж "китайцев", собранных на отечественных заводах

В России стали меньше покупать новые автомобили, сделанные в Китае, но одновременно наблюдается рост продаж "китайцев", собранных на отечественных заводах. Многие машины выпускаются в Центральном федеральном округе - Тульской, Калужской, Липецкой областях - и позиционируются как российские марки.

Исследования показали, что продажи китайских автомобилей, собранных в РФ, в первом квартале 2026 года выросли почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и составили 51,5 тысячи единиц. Увеличилось и количество марок российского производства - сегодня на рынке уже 18 китайских автобрендов, собранных в России.

По данным финансового маркетплейса "Банки.ру", автомобильный рынок показывает положительную динамику: в апреле рост составил 16 процентов. При этом было продано 47,7 тысячи новых китайских автомобилей, что на шесть тысяч (или 14 процентов) больше, чем в марте, но на восемь тысяч (те же 14 процентов) меньше, чем в апреле прошлого года. Доля представителей КНР сохранилась на уровне марта - 41 процент.

Аналитики "Газпромбанк Автолизинга" причиной падения продаж "чистокровных" китайских автомобилей называют переток спроса на машины, собранные на китайских платформах, но получивших российскую прописку.

По их данным, практически каждый второй (49 процентов) проданный в январе - марте этого года китайский автомобиль был выпущен в России. При этом 38 процентов продаж приходится на марку Haval, выпускаемую на тульском заводе китайского концерна Great Wall Motors. В том числе получить такой результат помогли "весомые поддержки дистрибьютора и квартальные закупки ряда компаний". Одной из самых популярных моделей стал кроссовер Haval Jolion.

При этом самым востребованным кроссовером стал Tenet T7, выпускаемый на бывшем калужском заводе Volkswagen. Марку Tenet производят российский "АГР Холдинг" в технологическом партнерстве с китайской Defetoo. Авторы бренда уверяют, что он был создан специально для российских условий. Как сообщал в марте этого года официальный сайт Tenet, за первые шесть месяцев присутствия на рынке было продано 50 тысяч автомобилей.

Калужский губернатор Владислав Шапша по итогам апрельской рабочей поездки в Китай сообщил о планах производителя увеличить объемы и расширить модельный ряд. Также речь шла о повышении уровня локализации: в апреле на заводе начали выпускать двигатели, но власти региона ждут новые производства комплектующих.

Haval и Tenet стали самыми продаваемыми марками КНР по итогам первого квартала, заняв соответственно первое и второе места.

По данным аналитического агентства "Автостат", в общем топе продаж за четыре месяца 2026 года независимо от географического расположения производителей сразу после Lada идут Haval и Tenet. У каждой марки в лидерах по две модели: у калужской они занимают вторую и шестую строчки, у тульской - третью и восьмую.

По итогам продаж апреля на четвертое место "Газпромбанк Автолизинги" поставил электромобильную марку Evolute, которую производит липецкий "Моторинвест". На фоне низкой базы прошлого года машины показали рост на 638 процентов, при этом относительно марта фиксируется падение на восемь процентов. Аналитики предположили, что на предприятии не учли перспектив резкого взлета продаж и самая ходовая модель - гибрид-кроссовер I-Space с передним приводом - оказалась у дилеров в дефиците.

Если же говорить именно о кроссоверах, то весной лидируют калужские и липецкие машины: они заняли половину топ-10 по продажам. У моделей Tenet первое, третье и седьмое места, у Evolute - шестое и девятое.

- Эра "китайцев", которые уверенно продавались у нас под своими именами, явно подходит к концу, - отметил руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинга" Александр Корнев.

Статистика эти выводы подтверждает: в апреле 2024 года из 136 тысяч проданных новых легковых автомобилей 75 тысяч пришлось на машины китайских марок, в апреле 2025-го продажи машин из КНР составили 55,4 тысячи из общих 100,4 тысячи, а в апреле-2026 на "китайцев" пришлось 47,7 тысячи из 116,2 тысячи сделок.

Кстати

Юбилейным - 150-тысячным автомобилем, выпущенным в мае на тульском заводе Great Wall Motors, - стал обновленный полноприводный Haval F7x серого цвета в комплектации "Премиум". Именно с этого кроссовера в июне 2019 года началось локальное производство марки в России. По данным пресс-службы компании, кроссоверы F-серии оснащаются турбированными двигателями объемом 1,5 и два литра с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В зависимости от версии модели доступны передний или полный привод. В этом году они получили модернизированные силовые агрегаты, обновленные элементы экстерьера и дополнительные мультимедийные возможности. В частности, подключены приложения "Смарт виджет" и "Плавающий виджет", а к ранее интегрированной онлайн-платформе сервисов "Яндекс Авто" был добавлен онлайн-сервис "VK Видео". Производство осуществляется по полному циклу, включающему штамповку, сварку, окраску и сборку, а также выпуск двигателей для обеих моделей.

Также в мае с калужского конвейера "АГР Холдинг" сошел стотысячный автомобиль Tenet. Юбилейным стал флагманский семиместный кроссовер T8 в комплектации Ultra с полным приводом (оснащается двухлитровым турбированным двигателем с семиступенчатой роботизированной трансмиссией). Достигнуть таких объемов удалось за десять месяцев с момента запуска завода в 2025 году. Производство в Калуге идет по полному циклу со сваркой, окраской и сборкой кузовов.