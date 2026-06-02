Hyundai Tucson Hybrid получил новые версии SE, SEL и Night

Компания Hyundai объявила о снижении начальной цены на гибридную версию Tucson Hybrid. Теперь полный привод не входит в базовую комплектацию, что позволило сделать автомобиль более доступным для покупателей. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Hyundai

Ранее гибридный Tucson в России предлагался исключительно с полным приводом, что существенно поднимало его стоимость. Однако теперь у покупателей появилась возможность выбрать переднеприводную версию, которая обойдётся заметно дешевле.

Такое решение Hyundai направлено на привлечение более широкой аудитории: Tucson Hybrid становится доступнее, а опцию полного привода можно заказать отдельно за доплату. Мощность гибридной установки при этом сохраняется неизменной — она сочетает бензиновый двигатель и электромотор.