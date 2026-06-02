Toyota представила экстремальную версию Corolla

Toyota представила экстремальную версию G rmN для Corolla, кардинально изменив экстерьер модели, которая в новом облике потеряла привычный семейный вид. Новинка получила агрессивный дизайн с расширенными колесными арками, массивным задним антикрылом и спортивным обвесом, который превращает знакомый автомобиль в нечто совершенно иное. Инженеры также доработали ходовую часть и установили мощный турбированный двигатель, однако официальные технические характеристики пока не раскрыты.

Судя по опубликованным изображениям, автомобиль получил карбоновые элементы кузова и увеличенные воздухозаборники, что намекает на серьёзные скоростные возможности. Ожидается, что новинка составит конкуренцию спортивным моделям других брендов, но будет выпущена ограниченным тиражом. По информации разработчиков, публичный дебют авто состоится в ближайшие месяцы, тогда же станут известны и полные характеристики.