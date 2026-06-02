BMW M2 может получить полный привод xDrive и обновленный двигатель S58

На прототипе BMW M2 с полным приводом xDrive, который недавно заметили на дорожных тестах почти без камуфляжа, дебютирует двигатель S58 нового поколения. Новый битурбированный шестицилиндровый агрегат, адаптированный для двухосной трансмиссии, придёт на смену версии S58B30T0, которую баварский производитель устанавливал на купе M2, M3 и M4 с 2019 года. Ожидается, что электромеханическая система полного привода и обновлённый мотор станут доступны покупателям M2 следующего поколения.

Новый агрегат, предположительно, получит более усовершенствованную систему впрыска топлива с изменёнными форсунками, что может повысить отдачу по сравнению с нынешним мотором в 460 лошадиных сил. Необходимость создания полноприводной модификации вызвана рыночным спросом — компактные спорткупе с xDrive традиционно показывают более высокие продажи, чем заднеприводные версии. BMW M2 xDrive, по ожиданиям, унаследует ту же трансмиссию, что и старшие модели M3 и M4 Competition.

Точная дата анонса гибридной версии с новым мотором не раскрывается, но появление обновлённых двигателей S58, а также начало приёма заказов на полноприводное купе ожидается в ближайшие год-два. Более скоростные разгонные характеристики приводы с системой xDrive позволят этой версии уверенно конкурировать с аналогичными предложениями от Audi RS3 и Mercedes‑AMG A 45 S.