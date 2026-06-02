В РФ проработают блокировку сайтов с предложениями поддельных водительских прав

В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов - фальшивых водительских прав и медсправок для водителей, сообщает РИА Новости. Ответственными за реализацию инициативы назначены сразу несколько ведомств: МВД, Роскомнадзор, Минцифры, а также Росздравнадзор. Срок введения новых мер запланирован на 2027 год.

Кроме того, в правительстве предлагают распространить внесудебную блокировку на объявления об «услугах» по быстрому получению водительских прав и другую «помощь» с госуслугами в сфере ПДД.

Под блокировку также могут попасть материалы, которые открыто демонстрируют пренебрежение правилами дорожного движения — например, видеоролики или посты, где пользователи специально и грубо нарушают ПДД.

Инициатива направлена на борьбу с растущим количеством фальшивых документов.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах.

По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут «прижимать» автовладельцев.

Ранее сообщалось, что Госдума не приняла закон о запрете автоподстав.