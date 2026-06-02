В Турции объяснили участившиеся ДТП с российскими туристами — причиной назвали, в первую очередь, незнание местных правил. Об этом Антальи.

Также частые аварии объяснили невнимательностью водителей и ошибками при управлении арендованным транспортным средством.

«Большинство подобных аварий связано не с состоянием дорог, а с нарушением правил дорожного движения и недостаточным знанием местной специфики водителями», — пояснил собеседник агентства.

Достаточно большая часть дорожных происшествий происходит с туристами, арендующими автомобили, квадроциклы и мотоциклы, которые к тому же недооценивают интенсивность движения в курортных точках.

«Соблюдение скоростного режима и использование защитной экипировки помогут избежать многих происшествий», — заключил представитель муниципалитета Антальи.

В мае в Турции случилось несколько аварий с туристами. ДТП с двумя микроавтобусами произошло в районе города Серик, в нем пострадали семь россиян, трое из них — дети. 24 мая в провинции Чанаккале экскурсионный автобус вылетел с трассы в поле и перевернулся. Травмы получили 45 пассажиров.