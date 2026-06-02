Российского школьника поймали за рулем с опьянением в пять раз выше нормы

В Петропавловске-Камчатском сотрудники ДПС задержали несовершеннолетнего водителя, который находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, внимание полицейских привлекла необычная манера езды 15-летнего подростка на автомобиле Toyota Corolla по проспекту Победы.

Инспекторы остановили машину и вызвали родителей школьника. Проведённое на месте освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе 0,860 мг/л алкоголя, что значительно превышает допустимую норму для взрослых водителей (0,160 мг/л).

Фотографии и видеозаписи с места проверки были опубликованы в сети. Все собранные материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) для дальнейшего разбирательства.

