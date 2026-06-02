В Екатеринбурге тестируют систему слежения за самокатчиками

Пользователи электросамокатов в Екатеринбурге за последние две недели мая около 13 тысяч раз нарушили правила дорожного движения. Такие данные приводит МБУ "Центр организации движения" (ЦОД) по итогам тестирования системы NetVision – комплекса слежения за самокатчиками на улицах уральской столицы.

Новый программный комплекс, разработанный компанией из Самары, с 18 мая работает на улицах Екатеринбурга в пилотном режиме. По словам начальника отдела автоматизации управления дорожного движения ЦОД Александра Разумова, его установили на десяти наиболее проблемных перекрестках, оборудованных видеокамерами.

За две недели комплекс зафиксировал проезд 14,8 тысячи электросамокатов. Большая часть пользователей (порядка 13 тысяч) не спешивались при пересечении перекрестков, 355 самокатчиков ехали с пассажирами и лишь 880 (меньше 1,5%) соблюдали правила. Чаще всего нарушения фиксировались на перекрестках улиц Готвальда – Машинистов, 8 Марта – Фурманова, 8 Марта – Декабристов, а также на некоторых участках улицы Челюскинцев.

Комплекс позволяет не только зафиксировать нарушения, но и определить кикшеринговые компании, которым принадлежит устройство, а также установить личности водителей. Интересно, что из 9,2 тысячи нарушителей только 279 управляли частными самокатами. Также правила часто нарушают курьеры на электровелосипедах.

Александр Разумов презентует новую систему мониторинга электросамокатов в Екатеринбурге

"Мы наработали базу данных, в ближайшие дни будем взаимодействовать с агрегаторами средств индивидуальной мобильности, чтобы они в рамках своих полномочий выставляли нарушителям штрафы, – сообщил Александр Разумов. – В отношении частных самокатов меры должно принимать уже государство". Как пояснили в мэрии Екатеринбурга, наказание таких пользователей является компетенцией органов ГИБДД.

Сейчас комплекс слежения работает с постоянной сменой локаций. Вопрос закупки комплекса для всех оборудованных видеокамерами перекрестков Екатеринбурга (их на данный момент около 360) будет решаться в зависимости от того, как отреагируют на информацию о нарушителях кикшеринговые компании. В случае, если эксперимент удастся, системой мониторинга будет охвачен весь город.

Стоит напомнить, в прошлом году горадминистрация провела опрос среди горожан, в ходе которого 30% респондентов высказались за полный запрет электросамокатов, а 70% выступили за введение для них ограничений. Сейчас движение запрещено на большей части центра Екатеринбурга. Как писало "Уралинформбюро", в запретную зону попали несколько парков и скверов, Олимпийская набережная, Макаровский мост, территория в границах улиц Вайнера, Антона Валека, Горького, Пушкина и Малышева. На ряде участков улиц скорость движения СИМ ограничена 10–15 километрами в час.