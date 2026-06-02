Бренд Exeed обнародовал первое фото нового кроссовера

Компания Exeed опубликовала первое фото своей новой модели, которая демонстрирует вектор развития дизайна марки и некоторые грядущие технологии.

© Российская Газета

Судя по обнародованному фототизеру, перед нами семейный кроссовер со спортивным дизайном. По информации издания AutoHome, новинка получит настройки агрегатной связки и шасси, нацеленные на активную езду.

Экстерьер автомобиля приземистый и отличается плавными линиями. Во фронтальной части демонстрируется зауженная светотехника с С-образными ходовыми огнями и диодной полосой под кромкой капота.

Голубые светодиодные элементы по флангам переднего бампера и в корпусах внешних зеркал могут указывать на то, что модель получит передовые решения в сфере автономного вождения, равно как продвинутую электронику ADAS, комментирует издание.

Задняя часть автомобиля отличается лаконичным, но выразительным дизайном, крыша выполнена покатой, сзади предусмотрен развитый спойлер.

Ожидается, что такой автомобиль дебютирует до конца года и составит компанию большому кроссоверу Exeed EX7, имеющему схожие элементы дизайна. Exeed EX7 стал первой моделью бренда в рамках новой эпохи бренда Exeed 3.0. Модель, дебютировавшая на китайском рынке в апреле 2026 года, представлена с двумя вариантами силовой установки: гибридной и электрической. Она получила ряд инновационных решений, в частности электромеханические тормоза, частичный автопилот и пневмоподвеску с активными амортизаторами.

Как ранее писала "РГ", в России на предприятии холдинга "АГР" стартовал выпуск первой модели бренда Esteo - кроссовера MX, базирующейся на Exeed TXL.