Переход бизнеса на электромобили тормозят устаревшие стереотипы

Увеличению количества электромобилей в таксопарках и гаражах компаний-перевозчиков пока мешает ряд технических проблем, связанных с зарядной инфраструктурой и утилизацией отработанных батарей. Но все они могут быть решены в сжатые сроки. Больше времени уйдет на изменение менталитета, причем не только профессиональных водителей, но и тех, кто ими руководит, считают эксперты.

На конференции "Интенсивное электродвижение", организованной в рамках фестиваля "ТранспортФест" в Петербурге, участники рынка поделились дивными историями о том, с какими нелепыми стереотипами порой приходится сталкиваться при эксплуатации автомобилей на электричестве. Так, в одном из регионов от водителей грузовых электромобилей потребовали пройти обучение и получить "корочки" электриков, мотивируя это тем, что они же работают с электротехникой. В другом случае водителям таких машин приказали подключаться к электрозаправочным станциям только в специальных изолирующих перчатках, хотя такой нормы нет ни у производителей автомобилей, ни у эксплуатантов заправок. Наконец, представитель одного из перевозчиков рассказал, что однажды гаишники долго не хотели заниматься сверкой номеров у поступившей партии новых электромобилей, ссылаясь на то, что их... может ударить током. Как будто речь шла о какой-то кустарной самоделке, а не о серийных машинах со всеми необходимыми сертификатами безопасности.

Подобные факты указывают на то, что дальнейшее внедрение "зеленого" транспорта в российских реалиях точно не будет легким. Однако в Северной столице намерены настойчиво двигаться именно в этом направлении. Пока количество электромобилей в регионе ничтожно мало, их доля в более чем двухмиллионном автопарке - менее одного процента. Между тем, как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, замена всего одного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на электромобиль снижает вредные выбросы в атмосферу на 65 килограммов в год. Поэтому даже небольшой прирост доли "электричек" даст ощутимый экологический эффект.

В стремлении властей оздоровить воздух Петербурга сомневаться не приходится, помня о том, как бензиновый и дизельный общественный транспорт почти полностью заместили автобусами на природном газе. Впрочем, с таксомоторными перевозками кавалерийских наскоков не ожидается - переход таксомоторных перевозок на электромобили будет плавным, в том числе потому, что сегодня отрасль переживает не лучшие времена, связанные с ужесточением требований к автомобилям и водителям.

- Это должен быть эволюционный процесс. Здесь нет места для резких движений. Должна быть системная готовность инфраструктуры, бизнеса, в том числе менталитета, для того чтобы все это было внедрено, - пояснил корреспонденту "РГ" заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Усанов.

Он отметил, что город сохранит введенные ранее меры поддержки для владельцев электромобилей, такие как нулевая ставка транспортного налога и право на бесплатную стоянку электромобилей в зонах платной парковки. Сейчас идет работа с бизнесом по созданию условий для развития зарядной инфраструктуры. Особые надежды в комтрансе возлагают на пилотный проект по внедрению электромобилей в каршеринге, в рамках которого один из ведущих операторов уже сделал доступными для аренды порядка двухсот электрических авто. Успех этого проекта придаст импульс всему сектору.

Но ключевым фактором для ускорения "электрического перехода" все же будет ситуация в такси. Представители отрасли обозначили основные препятствия на этом пути. Одно из них - несоответствие имеющейся зарядной сети реальным потребностям таксистов. Так, за сутки электротакси нужно зарядить как минимум дважды. Дневная зарядка должна быть максимально близка к основным маршрутам движения и мощной, а значит быстрой, чтобы простой машины и водителя был минимальным. Ночная может быть медленной, но она должна быть удобной - в идеале в каждом дворе и доступной - места зарядки электромобилей необходимо защитить от парковки обычных машин, которые сегодня занимают их сплошь и рядом. По словам специалистов, для решения этой проблемы надо ставить знаки, запрещающие парковку машин с ДВС, и видеокамеры, следящие за соблюдением этого режима. Кроме того, электрозаправки необходимо приводить к единым стандартам по разъемам и силе тока, а также делать их максимально заметными на улично-дорожной сети и в онлайн-картах. Наконец, требуется более справедливое и предсказуемое ценообразование: сегодня разброс цен на электричество гораздо больше, чем на жидкое топливо.

Пользование электротакси должно стать максимально простым для водителей. Как и пассажиры, они уже привыкли получать сервис в один клик, объясняет Ирина Зарипова, председатель АНО "Общественный совет по развитию такси".

- Сейчас водитель приезжает на бензиновую заправку - даже из машины не выходит. У него стоит мобильное приложение, он там кнопочку нажал - деньги списались, заправщик его залил. Когда мы говорим об электромобилях, то это не один клик для водителя. Ему нужно зайти в карту, найти заправку, выбрать зарядку и посмотреть разъем. Таксопарки скептически относятся к электромобилям в том числе из-за поведения водителя. Нужно время, чтобы водители привыкли, получили заправки, разобрались в разъемах и адаптировали свой рабочий график, - говорит Зарипова.

Пока одни только собираются, другие уже работают с новой техникой. Своим опытом поделился с коллегами руководитель ООО "Петербургский транзит" Денис Суруджян. Он подтверждает, что главным препятствием является психологическая неготовность многих водителей к перестройке под работу с электромобилем. Но если ее преодолеть, таксиста будут ждать приятные неожиданности. Во-первых, у него вырастает количество заказов - клиентам интересно прокатиться на экологичной и малошумной машине. Во-вторых, пассажиры таких машин оставляют щедрые чаевые. Дело в том, что водители во время поездки охотно делятся своими впечатлениями от управления электрокарами, возникает человеческий контакт, который способствует хорошей оплате по завершении заказа. И, в-третьих, водитель электромобиля, который легче в управлении и обслуживании, просто меньше устает за смену. В результате таксисты, пересевшие "на электричество", уже не хотят возвращаться "на бензин", а средний срок их работы по профессии существенно увеличивается.

- За этим будущее однозначно. Мы также будем расширяться, сейчас в Питере у нас более 200 автомобилей, и надеемся, что будет кратно больше, - сказал Суруджян.

Тем временем

В Санкт-Петербурге предложили отменить до 2030 года транспортный налог в отношении всех транспортных средств, оснащенных электродвигателем, за исключением водных и воздушных. При этом будут сняты имеющиеся ограничения по месту производства, мощности двигателя и дате регистрации такого транспортного средства. Также предлагается отменить транспортный налог для транспорта на природном газе. Соответствующий законопроект рассмотрят уже в июне.