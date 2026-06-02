Компания BYD показала новый универсал Formula Leopard S GT.

© За рулем

Китайский автогигант рассекретил внешность долгожданной новинки – универсала BYD Formula Leopard S GT, который на домашнем рынке известен как FangChengBao S GT. Это первый представитель суббренда в кузове shooting brake. В продажу машина поступит не раньше третьего квартала 2026 года.

Пока что производитель поделился лишь самыми общими характеристиками. Длина кузова – около 5 метров, а колёсная база почти дотягивает до трёх. Интересно, что Leopard S GT будет исключительно электрическим: под капотом (точнее, под полом) разместятся моторы и батарея Blade второго поколения. Причём ёмкость аккумулятора будет варьироваться – видимо, на выбор предложат несколько версий.

BYD обещает покупателям немало сюрпризов. Речь идёт и об управлении подвеской, и о тонких настройках шасси, и даже о новом опыте взаимодействия с бортовой электроникой. Кроме того, универсал оснастят фирменным комплексом полуавтономного вождения God’s Eye. Система умеет самостоятельно перестраиваться между полосами, съезжать на прилегающие дороги и выполнять другие манёвры в городском потоке.

Дизайн у машины – агрессивный и спортивный. Выделяется массивный капот, который резко уходит вниз к переднему бамперу с широким воздухозаборником. Овальные фары получили оригинальные светодиодные ДХО, напоминающие перевёрнутую букву «М». А выразительные выштамповки по бокам кузова только подчёркивают динамичный характер модели.