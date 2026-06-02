В России появился новый автомобильный ГОСТ

Росстандарт утвердил ГОСТ, определяющий методики испытаний устойчивости легковых, грузовых автомобилей и прицепов. Новый государственный стандарт вступит в силу 1 июля 2026 года, сообщает РИА Новости.

Документ вводит несколько контрольных тестов. Один из главных — на стабилизацию. Автомобиль разгоняют, затем плавно поворачивают руль, после чего рулевое колесо отпускают и наблюдают, стремится ли система вернуться в нейтральное положение. Стандарт требует, чтобы угол поворота руля после освобождения не увеличивался, а управляемые колеса и рулевое колесо сами приходили в нейтральное положение.

Кроме того, предусмотрены тесты на рывок руля и заброс угловой скорости. Все испытания проводятся только на ровном дорожном покрытии, без выступов и углублений.

Ранее стало известно, что правительство поставило задачу перед рядом ведомств до 2027 года проработать вопрос о том, как мотивировать водителей, попавшихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, проходить медицинскую реабилитацию. Вопросом займутся Министерство внутренних дел РФ, Министерство здравоохранения РФ и Министерство юстиции РФ. Речь идет о ситуациях, когда человека привлекают к ответственности за административное правонарушение или преступление в сфере дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения за рулем.