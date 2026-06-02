В России ужесточат контроль за иностранными перевозчиками

С 1 сентября в России ужесточат контроль за соблюдением иностранными перевозчиками правил оплаты проезда по платным трассам. Об этом сообщается в канале Минтранса РФ в «Макс» 2 июня.

По данным ведомства, соответствующие изменения утверждены Правительством. Уточняется, что теперь грузовики массой свыше 12 тонн, принадлежащие иностранным перевозчикам, не смогут пересечь границу России — ни при въезде, ни при выезде, — если у их владельцев есть непогашенные долги за проезд по платным дорогам или по плате в счет возмещения причиненного им вреда.

Как пояснили в Минтрансе, проверять наличие долгов будут сотрудники таможенных органов в пунктах пропуска через госграницу. Для этого они получат доступ к информации из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

«Решение о допуске грузовика к дальнейшему движению будет приниматься на основе актуальных данных в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Новые правила распространяются на все международные перевозки через территорию России, в том числе на транзитные рейсы, которые проходят через РФ без заезда на территорию других стран ЕАЭС.

Ранее «Парламентская газета» писала о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроекты о правовом регулировании Системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), ввозимых в Россию из стран ЕАЭС автотранспортом, а также учете суммы обеспечительного платежа, уплаченного в связи с оформлением документа о предстоящей поставке товаров.