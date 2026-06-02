Volga раскрыла комплектации своих моделей

Volga обнародовала на своем официальном сайте российские комплектации всех трех моделей бренда.

© Российская Газета

Модельный ряд Volga состоит из кроссоверов K40 и K50, а также седана C50. Цены на эти модели начинаются с 2 749 000 рублей, 4 199 000 рублей и 2 899 000 рублей соответственно. Каждая из моделей представлена в трех комплектациях.

Volga K40

Для начального кроссовера Volga K40 в базовой комплектации "Стандарт" предлагается 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. в связке с 7-ступенчатым преселективным "роботом" и передним приводом. В оснащение входят 18-дюймовые колесные диски, отделка кресел салона экокожей, фронтальные подушки безопасности, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, система старт/стоп, передние и задние датчики парковки, бесключевой доступ, обогрев форсунок омывателя, шесть динамиков, датчики дождя и света.

Российская Газета

В следующей комплектации "Комфорт" предлагается на выбор с двумя вариантами двигателя - начальный 1,5-литровый мотор (147 л.с.) и старший 2-литровый агрегат (200 л.с.). Трансмиссия - 7-ступенчатый "преселектив" и 8-ступенчатый "робот" соответственно.

Здесь добавляются 19-дюймовые колеса, панорамная крыша с люком, 6 подушек безопасности и подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров. Из электроники появляются адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат, а также обогрев задних сидений, лобового стекла и рулевого колеса. Передние кресла идут с электроприводом, есть беспроводная зарядка и система кругового обзора.

В топовой комплектации "Премиум" идет исключительно с 2-литровым двигателем. Таким машинам выделена двухцветная окраска кузова и солнцезащитные козырьки с подсветкой. У кресла водителя появляется регулировка длины подушки и поясничного упора. Аудиосистема идет с 11 динамиками, есть проекционный дисплей и электропривод двери багажника.

Volga K50

Флагманский кроссовер Volga K50 предложен с 2-литровым турбомотор на 238 л.с., 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. В начальной версии "Комфорт" предложены 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика и панорамная крыша с люком. В салоне установлены кресла, обшитые черной кожей. Оснащение включает замшевую обивку потолка, задний подлокотник, адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, вентиляцию сиденья водителя, механическую регулировку спинки задних сидений и акустику с 8 динамиками.

Российская Газета

Средняя комплектация Volga K50 "Премиум" выделяется 20-дюймовыми дисками и тонировкой задней полусферы. Оснащение расширено также за счет электронных ассистентов, в частности, системы контроля слепых зон и системы помощи при выезде задним ходом, проекционного дисплея и акустической системы с 12 динамиками. В подвеске применены адаптивные амортизаторы. Спинки второго ряда регулируются при помощи электропривода.

Топовое исполнение "Эксклюзив" предлагается в двух оттенках: зеленом и матовом сером. Салон идет с комбинированной отделкой кожей и замшей.

Volga C50

Седан Volga C50 в базовой комплектации "Стандарт" идет с 2-литровым турбомотором на 150 л.с., 7-ступенчатым "преселективом" и передним приводом. Более мощные версии получили тот же агрегат, форсированный до 200 л.с. и также передний привод. В базе предложены 17-дюймовые колеса, светодиодная оптика, обивку салона экокожей, задний подлокотник и 4 подушки безопасности. Есть также круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, обогрев всех сидений, лобового стекла и форсунок, электропривод кресла водителя, акустика с 8 динамиками, датчики парковки спереди и сзади и система кругового обзора.

Российская Газета

Следующая в иерархии версия "Комфорт" предлагает в Volga C50 6 подушек безопасности, обогрев рулевого колеса, электрорегулировку поясничного упора и электропривод складывания наружных зеркал.

Топовое исполнение "Премиум" идет с 18-дюймовыми колесами на дисках черного цвета. Здесь уже есть вентиляция передних сидений, электропривод пассажирского кресла и 12 динамиков. Предложен также комплекс ассистентов водителя с адаптивным круиз-контролем, системой автоматического экстренного торможения и другими "умными" помощниками.

Ранее "РГ" писала, что премьера Volga К50 состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).