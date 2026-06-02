В РФ начали привозить мини-внедорожник Suzuki S-Presso

В нашу страну начали привозить японский мини-внедорожник Suzuki S-Presso через каналы параллельного импорта. Этот SUV, созданный для индийского рынка, доступен в основном под заказ. Стоимость начинается от 1 710 000 рублей.

Suzuki S-Presso внешне напоминает своего старшего брата Jimny, но короче даже, чем Kia Picanto. Самый доступный новый S-Presso без пробега продается во Владивостоке. За 1 710 000 рублей покупатель получит автомобиль с кондиционером, 14-дюймовыми легкосплавными дисками, USB-портом, задними датчиками парковки и мультирулем.

В Москве дилер предлагает заказать аналогичный кроссовер, но в другом цвете, за 1 745 000 рублей.

Все представленные экземпляры оснащены безальтернативным силовым агрегатом - 1,0-литровым атмосферным мотором Suzuki K10 мощностью 67 л. с., который работает в паре с роботизированной КПП.

