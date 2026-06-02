Geely выпустила хэтчбек Geome Panda 2026 года в новой версии Warrior Edition.

На рынке появилась необычная новинка: Geely Geome Panda 2026 модельного года теперь доступна в модификации Warrior Edition. Инженеры превратили обычный компактный хэтчбек в нечто, напоминающее маленький внедорожник. Главная фишка – темно-зеленый окрас квадратного кузова, который сразу бросается в глаза.

Цены на новинку стартуют с отметки в 43 900 юаней. Если пересчитать по текущему курсу, получается около 466 000 рублей – вполне доступные деньги за такой необычный автомобиль.

Чтобы добиться сходства с настоящими джипами, дизайнеры поработали над передней частью машины. Форма радиаторной решетки и бампер стали заметно брутальнее – теперь они выглядят массивно и агрессивно. На крыше установили рейлинги, а сзади появилась любопытная деталь: кожух, который визуально напоминает крепление для запасного колеса. Правда, на деле это просто отсек для багажа.

Внутри изменений не случилось – салон остался прежним. Водителя встречает двухспицевый руль, цифровая приборка на 9,2 дюйма и восьмидюймовый сенсорный экран мультимедиа. Сидений всего четыре, и они отделаны тканью. Из электронных помощников есть система контроля тяги, защита от опрокидывания, ассистенты при спуске с горы и торможении.

Габариты у хэтчбека скромные: 3175 мм в длину, 1566 мм в ширину и 1650 мм в высоту, колесная база – 2015 мм. Приводится в движение машинка одним электромотором мощностью 41 л.с. и моментом 110 Нм. Аккумулятор один, заряда хватает на 210 км пути.