SAIC планирует построить в Европе автозавод на 120 тысяч машин в год

Китайский автоконцерн SAIC Motor планирует построить свой первый европейский завод в Галисии на северо-западе Испании.

© Российская Газета

Основная цель - избежать высоких импортных пошлин Евросоюза, достигающих 35,3% сверх стандартного тарифа, сообщает Reuters.

Предприятие будет выпускать гибридные и электрические модели MG. Регион выбран из-за удобного расположения порта Ферроль, который обеспечивает прямую доставку в Великобританию - ключевой рынок для бренда в Европе.

Инвестиции в проект составят 200 миллионов евро. В Испании ему присвоен статус стратегического приоритета, что ускорит бюрократические процедуры. Подготовительные работы начнутся в 2026 году, строительство - в 2027-м, а запуск завода - в 2028-м.

Предприятие создаст около 1000 рабочих мест напрямую и до 2500 косвенно. Проектная мощность завода - 120 000 машин в год.

Чтобы соответствовать строгим правилам ЕС, SAIC будет развивать сеть местных поставщиков. Компания планирует в первые годы работы достичь 70% локализации автокомпонентов, закупая детали у европейских производителей. Это позволит автомобилям MG получить статус европейских.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Испания открывает двери для китайских автоконцернов.