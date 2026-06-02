Автоэксперт объяснил запрет на стоянку электрокаров под землей

Автоэксперт Хайцеэр о причинах ограничений для гибридных машин с 1 июня.

С 1 июня в России вступают в силу новые правила, регулирующие размещение электромобилей и гибридных автомобилей на парковках. Теперь владельцам таких транспортных средств будет запрещено оставлять их на любых местах подземных паркингов торговых центров и жилых комплексов. Для этих машин будут выделены специальные зоны с повышенными требованиями к безопасности.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил, что эти меры вызваны объективными рисками. Вопрос безопасности электромобилей на закрытых стоянках обсуждается уже давно из-за участившихся случаев их возгорания по всему миру. Потушить такой пожар крайне сложно: он требует огромного количества воды и пены, а возгорание аккумуляторов может продолжаться долго и сопровождаться повторными вспышками.

Эксперт подчеркнул в беседе с Радио КП, что проблема касается как старых электромобилей с изношенными батареями, так и новых моделей, чьи аккумуляторы работают на пределе возможностей из-за технологий быстрой зарядки. По словам Хайцеэра, наиболее эффективным решением является не полный запрет, а создание специально оборудованных парковочных мест с усиленными системами пожаротушения, как это уже практикуется во многих странах.

